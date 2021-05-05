«Поел и уснул за рулем»: перевозчик прокомментировал смертельное ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В ДТП погибли три женщины 48, 21 и 16 лет, десять человек получили травмы. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Глава компании, которой принадлежал разбившийся в смертельном ДТП автобус, высказался по поводу аварии. Напомним, что в ночь на 1 мая машина улетела в кювет. Внутри находилось 32 пассажира и два водителя. Роковую поездку удалось пережить не всем.

Смертельное ДТП случилось в 140 километрах от села Лидога. Автобус летел в кювет и завалился на левый бок. От удара в машине повыбивало стекла, вещи пассажиров разбросало по округе. Один из тех, кто был в том автобусе, записал происходящее после ДТП на видео и поделился жуткими кадрами в соцсетях. Затем интернет стали заполнять фотографии последствий аварии.

К утру стали появляться первые данные о погибших и пострадавших. Связь в том районе почти не ловит, но оперативным службам стало понятно сразу: авария серьезная. В ДТП погибли три женщины 48, 21 и 16 лет, десять человек получили травмы. Троих пассажиров вертолетом эвакуировали в Хабаровск, двое в тяжелом состоянии, у всех переломы костей. Еще две женщины поступили в ванинскую больницу с повреждениями головы. Пострадавшие находятся в реанимации.

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Это позволит выплатить по 1 миллиону семьям погибших, а раненым в зависимости от тяжести травм заплатить по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», водитель автобуса задержан. В компании-владелице автобуса проходили обыски.

- Мы предусматриваем компенсации, которые будут выплачены всем участникам этого рейса. Делаем все, чтобы людям облегчить страдание и горе. Заснул за рулем водитель. […] К сожалению, так случилось. Молодой парень, чуть за 30. […] водители менялись, перед этим они отдыхали, никаких нарушений нет в этом смысле. Поужинали на Славянке, и через два часа человек задремал, - сказал Юрий Васильев, учредитель группы компаний «Пять звезд».

Дело передано в центральный аппарат Следственного Комитета. Водителю грозит до десяти лет колонии.

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