Трое погибших, раненные на снегу и обыски: что известно о смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае

В районе 1:00-2:00 часов ночи автобус заносит и выбрасывает в кювет Фото: Прокуратура Хабаровского края

Первое мая, вечер, автобус №311 как обычно собирает пассажиров по Хабаровску и выдвигается в путь до Советской Гавани. Люди сдали багаж и уже отходят ко сну, водитель ускоряется, хочет приехать на место побыстрее. В районе 1:00-2:00 часов ночи автобус заносит и выбрасывает в кювет. В салоне находились 32 пассажира и два водителя.

ПЕРВЫЙ ЧАС ПОСЛЕ АВАРИИ

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. Мобильная связь здесь ловит плохо, поэтому прояснить число пострадавших и характер травм экстренные службы не могут. Ясно одно: ДТП масштабное. Пассажир рокового автобуса в первый час после аварии снял происходящее на телефон. Судя по кадрам, пассажиры были в шоке: кто-то хотел забрать багаж, а кто-то помочь раненным, которые лежали на снегу.

- Людей лежачих трогать нельзя, вы чего! Скорая вызвана, - настрого отрезал автор видео.

После стали появляться фотографии с места страшного ЧП. Снимки действительно ужасают, особенно масштабом. Автобус завалился на левый бок и получил серьезные повреждения. Стекла в машине выбиты, в салоне капли крови. Вещи пассажиров разбросаны вокруг пищащего автобуса, чемоданы, которые удалось достать из покореженного авто, свалены в кучку рядом. Жутко.

Трое человек не смогли перенести аварию и скончались на месте Фото: Прокуратура Хабаровского края

Чемоданы, которые удалось достать из покореженного авто, свалены в кучку рядом. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Трое человек не смогли перенести аварию и скончались на месте от полученных травм. Погибшие - три женщины 48, 21 и 16 лет. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей из резервного фонда регионального правительства.

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Около 16 человек, в числе которых пятеро пострадавших, на попутках добрались до близлежащего кафе, где мало-мальски ловит мобильная связь. На месте их осмотрели медики из Ванино и Нанайского района. Часть пассажиров разъехались по населенным пунктам на попутных машинах.

Автобус завалился на левый бок и получил серьезные повреждения. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

К утру стало понятно, что среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Всего госпитализировано десять человек с различными травмами. Одного пассажира отправили в Троицкую центральную районную больницу.

В Ванинскую ЦРБ госпитализировали шестерых пострадавших, среди них подросток 17 лет и ребенок пяти лет, они попали в травматологическое отделение. Две женщины находятся в реанимации с травмами головы. Их состояние оценивается как тяжелое. К ним вылетел нейрохирург из Хабаровска.

Ми-8 эвакуировал людей с наиболее сильными травмами Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К месту аварии прибыл вертолет со спасателями и врачами на борту. Ми-8 эвакуировал людей с наиболее сильными травмами в Краевую клиническую больницу №2 (Хабаровск). Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им сделали операции.

- Во время полета за состоянием пострадавших следили медики, состояние не ухудшилось. На месте происшествия продолжает свою работу оперативная группа спасателей. С семьями погибших работает психолог, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии, - студент Герман, который, как рассказала мама 21-летнего парня «КП», ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

Студент Герман ехал из Хабаровска к маме на майские праздники Фото: Скриншот с видео

- Сын позвонил мне из реанимации, когда услышала его голос, отлегло, - делилась с «КП»-Хабаровск» Татьяна Анатольевна, мама пострадавшего парня. - Он разговаривал со мной четко, сказал, что голова ясная, немного рассказал про травмы и про то, что готовят к операции.

Люди продолжают обращаться за помощью. На данный момент известно, что к врачам с жалобами пришли 17 человек.

РЕЖИМ ЧС И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура организовала проверку после страшной аварии с автобусом в Хабаровском крае. Ведомство даст оценку исполнению законодательства при организации пассажирских перевозок, своевременности оказания помощи пострадавшим. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. СК региона возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водителя автобуса задержали.

Всего госпитализировано десять человек с различными травмами. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашивается руководство и сотрудники предприятия, - прокомментировал «КП» Илья Гудков, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Прокуратура организовала проверку после страшной аварии. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

По предварительным данным, водитель автобуса ехал с превышением скорости. Трасса Лидога-Ванино не предназначена для гонок: дорога покрыта ямами и ухабами. Автобус занесло во время поворота, шофер не справился с управлением.

Власти края ввели режим ЧС межмуниципального характера. Это позволит выплатить материальную помощь семьям погибших, а раненым в зависимости от тяжести травм заплатить по 200 и 400 тысяч.

СК региона возбудил уголовное дело, водитель задержан. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

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