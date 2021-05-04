Допросы и задержания: громкое дело о смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае передано в центральный аппарат СК

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. Фото: sovgavanrf Фото: Социальные сети

Центральный аппарат Следственного комитета РФ будет выяснять обстоятельства ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Напомним, что в ночь на 1 мая на трассе Лидога - Ванино машина улетела в кювет. Всего в автобусе ехали 34 человека.

Авария случилась в 140 километрах от села Лидога. По предварительным данным, водитель превысил скорость, не справился с управлением и улетел в кювет. Автобус перевернулся на левый бок. Перепуганные пассажиры в панике стали выбираться из покореженной машины. Пассажир рокового автобуса снял последствия через несколько минут после ДТП и опубликовал в сети.

К утру тяжелых пострадавших эвакуировали с места ДТП, троих отправили в Хабаровск с переломами костей, двоих увезли в ванинскую больницу с травмами головы. Пациенты стабильны, находятся в реанимации. Три женщины 48, 21 и 16 лет не выжили, семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей.

Среди тех, кто находится в тяжелом состоянии, - студент Герман, который, как рассказала мама 21-летнего парня «КП», ехал в Советскую Гавань из Хабаровска на майские праздники. У всех пострадавших переломы костей конечностей, черепа, раны и ссадины.

В крае введен режим ЧС межмуниципального характера. Это позволит выплатить материальную помощь семьям погибших, а раненым в зависимости от тяжести травм заплатить по 200 и 400 тысяч. После трагедии прокуратура организовала проверку. Следком возбудил уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», водитель автобуса задержан.

- В настоящее время по уголовным делам продолжается осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Для дальнейшего всестороннего расследования уголовные дела переданы в производство следователей Главного следственного управления СК России, - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следкома РФ.

Водителю грозит до десяти лет колонии.