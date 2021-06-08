Вероятна третья волна пандемии: «ковидные» ограничения вновь введут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае растет число заболевших коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае растет число заболевших коронавирусом. В последнюю неделю мая ковид нашли у 245 человек, а в первую семидневку июня – у 319-ти. На карантин закрывают села, а Роспотребнадзор настаивает на ужесточении ограничений из-за коронавируса.

- Мы настаиваем на введении ограничительных мероприятий в крае. Предлагаем вернуться к заполняемости социально-культурных объектов не более 50 процентов и ограничить массовые мероприятия с участием в них до 100 человек. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, не забывать о социальной дистанции, - сообщила Ирина Зубун, заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора.

В 64 процентах случаев заболевания коронавирус проявляется как ОРВИ. У четверти заразившихся фиксируется пневмония. Еще шесть процентов переносят пока ковид бессимптомно.

Вспышки заболеваемости отмечаются в Хабаровске, Комсомольске, Хабаровском и Охотском районах. За последние две недели в крае развернуто 100 дополнительных «ковидных» коек.

Коронавирус разгулялся в северном селе Новое Устье. Здесь зафиксирован 61 случай заболевания, опасную инфекцию нашли, в том числе у пятерых детей и двух беременных женщин. Санитарным рейсом в Хабаровск и Комсомольск эвакуировано 17 человек.

- Нестабильная ситуация складывается и в соседнем поселке Вострецово. Там зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом, из них семеро человек - жители и сотрудники дома интерната. Сейчас учреждение переведено на усиленный режим работы – вахта по 14 дней. Сегодня мы еще девятерых человек направляем на лечение в Комсомольск. Необходимо рассмотреть возможность о закрытии поселка Вострецово на карантин, - заявил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Всего с начала пандемии коронавирус нашли у 52894 человек. Справились с опасной инфекцией 50854 пациента. Лечение получают 1616 человек, из них 433 – в стационаре, 1183 – амбулаторно.

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