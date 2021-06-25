В театрах и кинозалах станет свободнее из-за коронавируса в Хабаровском крае

Теперь в силу вступили новые правила, касающиеся массовых мероприятий и заполняемости зрительных залов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Хабаровском крае продолжается введение антиковидных мер. Напомним, что в регионе резко возросло число заболевших коронавирусом. За сутки опасную инфекцию находят в среднем у 100 человек в сутки. Беременных и людей от 65 лет уже отправили на самоизоляцию. Теперь в силу вступили новые правила, касающиеся массовых мероприятий и заполняемости зрительных залов.

Наполняемость театров, кинотеатров, филармониий, домов культуры, спортивных и концертных площадок должна быть не более 75 процентов. Собрать полный зал не выйдет, передает пресс-служба правительства Хабаровского края. Массовые культурные, просветительские и спортивные мероприятия разрешены, если в них участвует не более 100 человек.

- При этом не запрещено проводить ярмарочные и выставочные мероприятия на открытом воздухе. Организаторы должны учитывать все рекомендации по контролю за масочным режимом и обеспечивать выставочные зоны санитайзерами, - добавили в ведомстве.

Всего в регионе развернуто 967 коек в 14 больницах, из них 821 койка уже занята. Загруженность мест - 85 процентов.

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