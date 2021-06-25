Прибрежный поселок закрыли на карантин из-за коронавируса в Хабаровском крае

Поселок изолирован с 00:00 часов 25 июня Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае закрыли на карантин поселок Де-Кастри (Ульчский район). Здесь зафиксирована вспышка коронавируса. Поселок изолирован с 00:00 часов 25 июня, согласно постановлению регионального правительства.

Въезд в Де-Кастри теперь закрыт, выезжать из поселка можно только после двухнедельной изоляции в обсерваторе. На десятый день человек должен сдать анализ на коронавирус, если результат отрицательный, то путь открыт.

- Жители Де-Кастри должны находиться на самоизоляции по месту проживания. Выходить можно в больницу, если требуется экстренная помощь, за продуктами в ближайший магазин и выбросить мусор, - отмечается в постановлении.

Напомним, что в регионе введены антиковидные меры. Беременные женщины и люди от 65 лет должны находиться на самоизоляции. В театрах и кинотеатрах заполняемость залов должна быть не более 75 процентов. Подробнее – в нашем материале.

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