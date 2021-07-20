Хабаровские бизнесмены открыли еще один пункт вакцинации от коронавируса Фото: Правительство Хабаровского края

Для всех желающих в Хабаровске начал свою работу еще один пункт вакцинации. На этот раз в центре «Мой бизнес». Его непосредственными создателями стали местные бизнесмены, сообщили в правительстве региона.

- Предприниматели не только вышли на нас с предложением открыть кабинет вакцинации в центре «Мой бизнес», но еще и предоставили морозильную камеру, необходимую для хранения вакцины, и рециркулятор для дезинфекции воздуха. Для работы в центре министерство здравоохранения края направило двух специалистов городской поликлиники №15: врача и медсестру. Поддержку оказал и ДВГУПС, вуз выделил своих волонтеров из числа студентов, - рассказала директор центра оказания услуг «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 329 человек. Из них в столице региона - 295. Вакцинация по-прежнему остается самым эффективным средством от инфицирования.

Где можно поставить прививку, какие к ней есть противопоказания и что необходимо иметь при себе, читайте здесь.

КОНКРЕТНО

Пункт вакцинации в ЦОУ «Мой бизнес» будет работать по будням с 10:00 до 18:00.

Адрес: ул. Запарина, 51, 3 этаж.

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