Все пожарные машины проверят на безопасность после смертельного ДТП в Хабаровском крае

Машина мчалась на пожар – горел дом в селе Ворнежское-2 Фото: Прокуратура Хабаровского края

Ревизия пожарных машин пройдет в краевых частях после страшного ДТП, которое унесло жизни двух специалистов, мчавшихся на вызов. Напомним, что 9 июля автоцистерна на высокой скорости въехала в бетонный забор коттеджа. «Урал» перевернулся и разрушился.

Машина мчалась на пожар - горел дом в селе Ворнежское-2. По предварительным данным, у «Урала» отказали тормоза. Автоцистерна с шестью тоннами воды влетела в забор. Водитель погиб моментально, командира 35 пожарной части пытались реанимировать - безуспешно. Еще два человека оказались зажаты в машине, их вызволили спасатели и увезли в больницу с различными травмами.

Жена погибшего пожарного записала видеообращение, в котором винит в смерти супруга систему. Женщина утверждает, что подобных машин в частях региона еще очень много.

- Оказывать давление на следствие не рекомендую никому из руководителей. Если там были технические неисправности у автомашины, то за это должны ответить. Списывать все на героически погибшего пожарного я не дам. Со своей стороны заверяю, что вдовам и семьям погибших мы выплатим положенные им средства, по три миллиона рублей, о чем постановление мы уже подписали. Вылечим обязательно тех, кто пострадал в той аварии на Воронеже. И прошу провести ревизию всех пожарных машин и их технического состояния. Об этом мне необходимо доложить в двухнедельный срок, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.

После полного завершения расследования семьи погибших и пострадавших пожарных получат страховые выплаты. Следком расследует уголовное дело по факту страшного ДТП.

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