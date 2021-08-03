Требования обязательной вакцинации ужесточили в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае Роспотребнадзор принял решение о расширении числа профессий, представители которых должны вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Если раньше требование распространялось на тех, кто работает в сфере торговли, общепита, обслуживает общественный транспорт или МФЦ, то теперь к ним добавились представители туристической и промышленной областей. Соответствующий документ размещен на сайте санитарного ведомства.

Поставить прививки должны работники сферы туризма, рыболовства, эксплуатации в коммерческих целях морских судов, внутреннего и смешанного плавания, федеральные государственные гражданские служащие и другие сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Ужесточение требований связано с высоким уровнем заболеваемости у населения. К тому же такая практика позволит нарастить темпы вакцинации, ведь без прививок людей перестанут пускать на работу, и это будет абсолютно законно.

За сутки ковид был выявлен у 312 жителей края. Отметка в три сотни заболевших превышена на протяжении месяца. Максимально напряженная обстановка в Хабаровске - именно в краевой столице фиксируется подавляющее количество случаев инфицирования.

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