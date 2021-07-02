Обязательную вакцинацию против коронавируса ввели в Хабаровском крае, но не для всех

Каждый день опасную инфекцию находят более чем у 200 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие не верили, но это случилось: обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Хабаровском крае. Правда, не для всех. Это связано с растущей заболеваемостью ковидом в регионе – каждый день опасную инфекцию находят более чем у 200 человек. В основном заражаются люди от 18 до 60 лет.

Обязательная вакцинация в Хабаровске введена с 1 июля 2021 года соответствующим постановлением главного санитарного врача. В первую очередь прививку должны поставить сотрудники предприятий торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты. Также вакцинироваться должны люди, трудящиеся в сферах культуры, бытовых услуг, бьюти-индустрии, занятые в массовых и спортивных мероприятиях, а также в детских лагерях и развлекательных центрах.

Прививку от коронавируса необходима для жителей Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, имени Полины Осипенко районов. Вакцинацию должны пройти жители Хабаровского, Нанайского, Ванинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, имени Лазо и других районов, которые находятся под угрозой подтопления в связи с приближающимся паводком.

Студентам вузов и колледжей, которым исполнилось 18 лет, также необходимо пройти вакцинацию против коронавируса.

Первый компонент прививки вышеперечисленные сотрудники должны поставить до 31 июля, второй – до 31 августа. Вакцинацию должны пройти минимум 60 процентов сотрудников. Прививки от коронавируса ставятся только тем, кого нет медицинских противопоказаний.

Перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске – смотрите по ссылке.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Коронавирус в Хабаровске: ограничения, заболеваемость, вакцинация

«КП» публикует все, что известно о коронавирусе в Хабаровске на данный момент (подробнее)

Прививка от коронавируса в Хабаровске: где поставить, все пункты вакцинации

«Комсомолка» рассказывает, где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске (подробнее)

Улететь на север Хабаровского края можно будет только с антиковидной справкой

Кто может сдать тест бесплатно и где - в нашем материале (подробнее)

«Антитела не считаем»: хабаровские ученые рассказали, когда переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться

Пациенты, заболевшие второй раз, переносят болезнь гораздо тяжелее (подробнее)