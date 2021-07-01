Коронавирус в Хабаровске: ограничения, заболеваемость, вакцинация

С каждым днем опасная инфекция заражает все больше и больше людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Хабаровске разошелся не на шутку - с каждым днем опасная инфекция заражает все больше и больше людей. Ежедневно в крае регистрируется сотни новых случаев заражения опасной инфекцией, большинство из них приходится на краевую столицу. Регион борется с распространением ковида всеми силами. Как останавливают разгул коронавируса в Хабаровске – в материале «Комсомолки».

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Весной 2021 года казалось, что коронавирус медленно, но верно отступает и скоро жизнь наладится. В Хабаровском крае были сняты почти все ограничения, а за сутки регистрировалось в среднем по 30 инфицированных. Но музыка играла не долго: с приходом лета коронавирус пошел в контрнаступление, а заболеваемость резко подскочила – каждый день опасную инфекцию находят минимум у 200 человек. Основная часть зараженных приходится на Хабаровск.

В качестве жертв коронавирус в Хабаровске выбрал людей старше 60 и от ноля до двух лет. Опасную инфекцию находили в пришкольных и загородных лагерях, детских садах. Ковид поражает работников сферы услуг и вахтовиков.

Вспышки коронавируса в Хабаровском крае заставляли закрывать на карантин целые села. Первым изолировали Новое Устье (Охотский район), затем – Вострецово. Сейчас на карантине село Де-Кастри (Ульчский район). Местных жителей отправили на самоизоляцию, въезд в населенные пункты запрещен, выехать можно только после обсерватора и получения отрицательного теста на ковид.

Из-за коронавируса в Хабаровске отменили ожидаемый многими фестиваль «Рок над Амуром», на котором должны были выступить Кипелов, «Чиж и Co», Вячеслав Бутусов и дальневосточные группы. Фестиваль перенесли по просьбе самих артистов, новая дата неизвестна. Общегородские выпускные в регионе отменили, прощались со школой ребята в стенах любимого учебного учреждения.

ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В ХАБАРОВСКЕ

Выходящая из под контроля ситуация с коронавирусом в Хабаровске заставила принять соответствующие меры. Региональными властями принято несколько пакетов антиковидных ограничений, аналогичных 2020 году.

- люди старше 65 лет и беременные женщины отправлены на дистанционный режим работы. Исключение – руководители и сотрудники, которые привились, либо без их присутствия никуда;

- наполняемость театров, кинотеатров, филармониий, домов культуры, спортивных и концертных площадок должна быть не более 75 процентов от общей загрузки;

- массовые культурные, просветительские и спортивные мероприятия разрешены, если в них участвует не более 100 человек. Но разрешено проводить ярмарки и выставки;

- масочный режим! Без индивидуальных средств защиты посетителям теперь могут отказать в обслуживании где угодно;

- север края закрыт, теперь туда можно въехать только по отрицательному тесту на коронавирус. Речь идет о Николаевском, Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах. Сдавать анализ придется всем, даже вакцинированным. Правда, жителям вышеперечисленных районов можно пройти тестирование бесплатно, остальным – придется раскошелиться;

- предлагается проводить некоторые операции вакцинированным пациентам;

- предлагается ввести полный запрет на проведение массовых мероприятий, концертов, ограничить работу ночных клубов;

- работодателям предлагается перевести на «дистанционку» не менее 30 процентов сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса.

ВАКЦИНАЦИЯ В ХАБАРОВСКЕ

Ситуация с ковидом ухудшилась не только в Хабаровском крае – мучается вся страна. Из-за опасной инфекции в некоторых регионах введена обязательная вакцинация и, естественно, подобные слухи поползли в нашем регионе. Врио губернатора края Михаил Дегтярев четко высказался по этому поводу: «Я не считаю это возможным».

Однако коллективный иммунитет можно выработать только всеобщей вакцинацией от коронавируса в Хабаровске. В прививочные пункты выстраивались очереди, как итог – препарат в некоторых крупных городах края закончился. Работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента пришлось остановить.

Регион уже ждал поставку в 15 тысяч доз препарата, на помощь пришел российский Минздрав, который распорядился выделить еще 65 тысяч доз. Часть партии уже получена, вакцинация возобновилась, но запись в некоторых поликлиниках расписана на неделю. Однако открываются новые прививочные пункты.

Ставить прививку от коронавируса в Хабаровске можно беременным с вероятностью тяжелого течения болезни, а также тем, кто уже болел ковидом. Последним, правда, лучше вакцинироваться через два-три месяца. Никакой титр антител в организме не защитит от повторного заражения, которое, как правило, может протекать в более тяжелой форме.

Чтобы учебный год начался в очном формате, в регионе будет организована вакцинация студентов. В первую очередь тех, которые учатся в медицинских вузах и колледжах, а также волонтеров.

Перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске – смотрите по ссылке.

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