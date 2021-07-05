Привить не менее 100 тысяч человек: Роспотребнадзор объяснил введение частичной обязательной вакцинации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 1 июля введена обязательная вакцинация для некоторых категорий населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае с 1 июля введена обязательная вакцинация для некоторых категорий населения. Список довольно обширный - в него вошли десятки тысяч человек. Причем на полную иммунизацию дается два месяца. Причины объяснило краевое управление Роспотребнадзора.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае расценивается как сложная. Ежесуточно опасную инфекцию находят более чем у 200 человек. Чаще всего заражаются взрослые работающие люди старше 30 лет.

- Анализ охвата иммунизации говорит о том, что она недостаточно активно проводится. Это представляет риск для дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации и невозможности принять меры по ее стабилизации. Учитывая это, было принято решение о проведении прививок против коронавируса по эпидемическим показаниям. Определены те группы, которые наиболее активно общаются по роду своей деятельность с населением и представляют угрозу для окружающих, - сказала Татьяна Каравянская, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Татьяна Каравянская, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

КОМУ ПРИВИВАТЬСЯ

Прививку должны поставить сотрудники предприятий торговли, общепита, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, госслужащие. Также вакцинации подлежат люди, трудящиеся в сферах культуры, бытовых услуг, бьюти-индустрии, занятые в массовых и спортивных мероприятиях, а также в детских лагерях и развлекательных центрах.

Работодатель должен заключить договор с медицинской организацией, которая будет ставить прививки от коронавируса.

Прививки также должны поставить студенты, которым исполнилось 18 лет. Тем, кто отдыхает дома, необходимо привиться по месту проживания, те, кто остался в учебном учреждении - получат укол по месту учебы.

Вакцинацию должны пройти жители Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, имени Полины Осипенко районов. Прививки необходимо поставить в Хабаровском, Нанайском, Ванинском, Советско-Гаванском, Комсомольском, имени Лазо и других районах, которые находятся под угрозой подтопления в связи с приближающимся паводком.

МЕДОТВОДЫ

Перед уколом сотрудника обязан осмотреть врач, который должен выяснить: есть ли у человека противопоказания к вакцине, поэтому не забудьте сообщить о всех своих заболеваниях. Все они прописаны в документах к препарату. Если ставить прививку нельзя по состоянию здоровья, пациент получает медотвод.

- В регион поступают все три вида вакцины. Вопрос выбора препарата решается в каждом конкретном случае с медицинской организацией, которая обслуживает предприятие, - добавила Татьяна Каравянская.

Привиться должны не менее 60 процентов коллективов. Иначе физическим лицам грозит административная ответственность, юридическим - вплоть до приостановки деятельности, если причина неуважительная. При этом массовых рейдов проводиться не будет.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?

Сейчас в крае привито менее десяти процентов работающего населения. Всего вакцинацию должны пройти более 100 тысяч человек. Цифра еще будет уточняться.

Перед вакцинацией проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Где поставить прививку от коронавируса в Хабаровске – смотрите по ссылке.

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