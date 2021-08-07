Гуманитарную помощь отправили в затопленное село Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Верхнебуреинский район 7 июля отправился вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На борт поднялись 20 спасателей поисково-спасательного отряда села Ракитное и опергруппа ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Спасатели займутся оказанием помощи жителям поселков Ургал и Усть-Ургал. Кроме того, по воздуху доставят продукты питания жителям Софийска. Из-за июльского паводка транспортное сообщение с поселком нарушено по сей день.

Спасатели оснащены всем необходимым для оказания адресной помощи пострадавшим от подъема реки Бурея. Кроме того, после доставки спасателей и гуманитарной помощи, вертолет Ми-24 отправится в Амурскую область для эвакуации населения из подтопленных территорий.

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