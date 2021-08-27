Прививку всем: в Хабаровском крае расширили список людей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровское краевое управление Роспотребнадзора внесло изменения в список лиц, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса. Перечень пополнился сразу двумя новыми категориями.

Напомним, что с 1 июля в Хабаровском крае введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли, общепита, почты, банков, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, культуры, досуга, развлечений, детского отдыха, театров, кинотеатров, массовых культурных и спортивных мероприятий, индустрии красоты, бытовых услуг, туризма, рыболовства и мореплавания. Кроме того, в перечень были включены государственные служащие органов исполнительной власти.

Теперь к этому списку добавились жители Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, имени Полины Осипенко, Ульчского районов. Также под обязательную вакцинацию попадают жители территорий, подверженных подтоплению в период прогнозируемого паводка, а именно Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, имени Лазо, Ванинского и Советско-Гаванского районов. Изменения вступили в силу.