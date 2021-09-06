Начальник УФСИН Хабаровского края отправился в колонию строго режима, где произошли убийства Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В исправительную колонию №14 отправился начальник УФСИН по Хабаровскому краю Юрий Дорохин. Руководитель прибыл ради выяснения причин и обстоятельств произошедших накануне убийств. Сейчас на месте уже работают сотрудники краевого управления, прокуратуры, следственных органов, проводятся оперативно-следственные мероприятия и проверяются записи с камер видеонаблюдения.

Кроме того, сегодня, 6 сентября, в ИК-14 приехали представители общественной наблюдательной комиссии региона. Вскоре прибудут и сотрудники федерального ФСИН. Сейчас колония работает в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 5 сентября одна из тюремных группировок в ИК-14 напала на другую. В результате драки пострадало шестеро осужденных.

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