В Хабаровске машина такси влетела в Infinity
Фото: Социальные сети
В Хабаровске машина такси столкнулась с Infinity. В момент ДТП в салоне элитной иномарке ехала семья с маленьким ребенком, сообщила «Комсомольской правде» очевидица ДТП.
— Водителя такси из машины пришлось доставать. Но все живы, все нормально, —
рассказала девушка.
Отметим, что это далеко не единственное серьезное ДТП в крае за день.
Утром на площади Ленина произошло ДТП «на 10 миллионов», как его сразу же окрестили в народе. Участниками стали две иномарки премиум-класса. Виновника аварии доставили в больницу. У него, предположительно, сломана нога.
Также в Ванинском районе внедорожник рухнул с моста в реку. Водителя спасти не удалось.
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