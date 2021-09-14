В Хабаровске машина такси влетела в Infinity Фото: Социальные сети

В Хабаровске машина такси столкнулась с Infinity. В момент ДТП в салоне элитной иномарке ехала семья с маленьким ребенком, сообщила «Комсомольской правде» очевидица ДТП.

— Водителя такси из машины пришлось доставать. Но все живы, все нормально, —

рассказала девушка.

Отметим, что это далеко не единственное серьезное ДТП в крае за день.

Утром на площади Ленина произошло ДТП «на 10 миллионов», как его сразу же окрестили в народе. Участниками стали две иномарки премиум-класса. Виновника аварии доставили в больницу. У него, предположительно, сломана нога.

Также в Ванинском районе внедорожник рухнул с моста в реку. Водителя спасти не удалось.

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