В Верхнебуреинском районе Хабаровского края начали ремонтировать мосты Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае начали ремонт мостов, разрушенных паводком. Одной из самых проблемных территорий стал Верхнебуреинский район. Там ранее пришлось организовывать доставку продуктов вертолетом, сообщили в правительстве региона.

«Комсомолка» рассказывала о том, с чем пришлось столкнуться жителями. Так, например, из-за паводка и мощного тайфуна со стороны Китая был полностью отрезан от большой земли Софийск. В районе действовал режим ЧС.

- Для восстановления транспортного сообщения после июльского наводнения подготовлена проектно-сметная документация на мост через реку Ургал, два моста уже восстановили, продолжаются работы на участке дороги Чегдомын - Шахтинский перед Буреей, готовятся разъезды для ремонта мостов на 15-17 километрах. На Умальте подготавливается строительная площадка для завоза рабочих и дальнейшего восстановления моста через реку, - рассказал глава района Алексей Маслов на встрече с жителями.

Еще одной проблемой местного населения стала сложность с заготовкой дров. Поэтому власти выделили людям специальную деляну недалеко от поселка.

Сейчас в поселке устраняются последствия паводка. Территория расчищается, восстанавливается все, что сумела разрушить большая вода.

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