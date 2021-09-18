Избиратель как донор – он жизненно важен для кровеносной системы государства – главврач хабаровской станции переливания крови

Оксана Кожемяко, главврач краевой станции переливания крови, сравнила избирателей с донорами. Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровском крае продолжаются выборы в Государственную думу и губернатора. В краевом штабе по наблюдения за выборами работают общественные деятели, которые продолжают делиться своими мнениями по поводу проходящего избирательного процесса.

Оксана Кожемяко, главврач краевой станции переливания крови, сравнила избирателей с донорами.

- Оксана Валерьевна, выборы – это кровеносная система демократического государства. Вам, как главному врачу станции переливания крови, такая аналогия близка?

- Очень близка, это правильные слова. Если на станцию переливания крови не придет донор, его кровь может не попасть к реципиенту и последний погибнет. Поэтому право выбора человека, который может прийти на выборы, принять осознанное решение и отдать свой голос – это очень важно. Мы все вместе решаем нашу судьбу. Выборы – это наша жизнь, наше право, поэтому каждый должен прийти и проголосовать.

Напомним, на текущий момент в Хабаровском крае уже проголосовало свыше 17% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Аяно-Майском районе.