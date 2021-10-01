Погода в Хабаровске 2 октября 2021: возможен небольшой дождь Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Первая суббота октября пройдет не самым лучшим образом в некоторых частях Хабаровского края. Регион готовится к выходу очередного циклона, поэтому приход непогоды ожидается сегодня.

Например, в Хабаровске сегодня, 2 октября, возможен небольшой дождь. Температура ночью будет варьироваться от +3 до +5 градусов. Днем будет теплее – от +12 до +14 градусов. Ветер ожидается юго-восточного направления от 4 до 9 метров.

На юге региона будет преимущественно без осадков. Ночью температура установится в пределах от +2 до +7 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +6 до +17 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении от 7 до 12 метров.

В центральных районах осадки тоже не ожидаются. Ночью будет достаточно прохладно – от -7 до +7 градусов. А днем температура поднимется от +8 до +17 градусов. Ветер ожидается достаточно сильный от 3 до 12 метров западного и юго-западного направлений.

На севере региона ситуация будет нестабильной. В Охотском и Аяно-Майском районах местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В остальных районах севера осадки не ожидаются. Температура ночью будет от -7 до +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется от +4 до +15 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях от 4 до 13 метров. А в Тугуро-Чумиканском районе местами ожидаются порывы до 15-18 метров.

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