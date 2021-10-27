Губернатор Хабаровского края принял участие в переписи населения на «Госуслугах». Фото: Инстаграм Михаила Дегтярева

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в переписи населения. Процедуру глава региона прошел на портале «Госуслуги». Он отметил, что участие в переписи вовсе не является праздным мероприятием. Оно очень важно.

- От активного участия каждого жителя региона в переписи во многом зависит социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае. Например, для расчета социальных субсидий мы должны точно знать число нуждающихся. Чтобы строить или реконструировать дороги, аэропорты - тоже нужно владеть объективными данными о численности населения, - сказал Дегтярев.

Напомним, что в 2021 году Всероссийская перепись проходит под девизом «Создаем будущее». В ней приняли участие свыше 300 тысяч жителей Хабаровского края. Заполнить листы можно как при помощи волонтеров-переписчиков, так и явившись на переписной участок, или воспользоваться порталом «Госуслуги». Последний способ наиболее безопасный в условиях пандемии коронавируса. Неудивительно, что именно его выбрал губернатор, который сейчас находится на самоизоляции. Ранее Михаил Дегтярев сообщил, что в его близком окружении появились зараженные ковидом.

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