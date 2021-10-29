Как будут работать отделы ЗАГС в Хабаровском крае с 30 октября по 7 ноября

Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в Хабаровском крае изменится график работы отделов ЗАГС. Это связано с тем, что период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями.

- 4 ноября посетить ЗАГСы не получится. Это выходной день у всех отделов. 2, 3, 6 ноября все ЗАГСы края будут работать в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе правительства края.

9 ноября учреждения работают также по штатному расписанию. Исключение - отдел ЗАГС Железнодорожного района. Он будет работать по особому графику: 1, 2, 3 ноября у сотрудников полный рабочий день. А 5, 6, 8 числа в этом отделе можно будет зарегистрировать только смерти. Режим работы в эти дни - с 10:00 до 14:00.

Напомним, учреждения здравоохранения города, а также МФЦ, тоже будут работать по особому графику.