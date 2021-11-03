На федеральном канале показали выпуск «Непутевых заметок» о Хабаровском крае. Фото: личная страничка в соцсетях Дмитрия Крылова. Фото: Социальные сети

В свет вышел выпуск программы «Непутевые заметки», снятый в Охотском районе Хабаровского края. Известный телеведущий Дмитрий Крылов побывал на своей малой родине и даже смог найти лодку, в которой родился. Свое 75-летие путешественник встретил в родных местах. Выпуск за 31 октября доступен для просмотра в сети.

- Свой красивый юбилей неожиданно для себя и близких решил встретить на исторической, а точнее, биологической родине - в селе Новое Устье, что рядом с Охотском Хабаровского края. Не был там 75 лет. На снимках - берег моря, где я родился, вот лодка, в которой все и случилось, бережно сохранилась. Вид сверху - это на Охотск. Много и красиво отсняли. Хочется показать эти края - Охотск и прекраснейший Хабаровск, и попутно рассказать мелодраматичную историю моего рождения, в реконструкции, конечно - ну, все-таки родиться в море в лодке во время шторма - это не в лифте Фрязино, правда, покруче будет. Ах, какие же там замечательные люди! Очень рад знакомству с ними, - рассказал Дмитрий Крылов после возвращения из поездки.

В первой части выпуска телеведущий рассказал о поездке на остров Сахалин. А уже во второй - продолжение знакомства с Охотским районом. Кроме того, в программе можно увидеть кадры из Хабаровска. Выпуск за 31 октября доступен для просмотра в сети.

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