Скандал с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье вышел за пределы города Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Скандал с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье вышел за пределы города. Напомним, что 15 врачей написали заявления на увольнение после объявления об обязательной вакцинации медработников. Некоторые из них обратились в прокуратуру.

В постановлении главного санитарного врача ЕАО говорится о том, что к 15 ноября все сотрудники медицинской сферы должны привиться первым компонентом противоковидной вакцины. К 15 декабря иммунизация должна быть завершены. Врачи скорой из Облучья считают, что вакцинация - дело добровольное, и отказываются ставить прививки в принудительном порядке.

Протест поддержали сотрудники скорой из соседнего села Пашково. К бунту присоединились еще 12 человек. Об этом «КП» рассказал один из сотрудников службы в Облучье. Все 27 фельдшеров и водителей дорабатывают две недели.

Стоит отметить, что в Облучье и Пашково живут около 5000 человек. Местные жители рискуют остаться без экстренной медицинской помощи. До областной столицы - Биробиджана - порядка 150 километров. В ситуации будет разбираться прокуратура.

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