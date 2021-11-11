Пять поселков в Хабаровском крае оказались обесточены из-за циклона Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Циклон в Хабаровском крае бушует ненашутку: сильный ветер, ледяные дожди и обильный снегопад стали причиной отключения электричества в пяти поселках, а на дорогах ограничено движение транспорта.

Сложная дорожная ситуация сложилась на трассе Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на автодороге регионального значения Николаевск-на-Амуре – Озерпах и на участке (с 420 до 627 км) региональной автодороги Селихино - Николаевск-на-Амуре. Кроме того повторно с 7 утра для автобусов закрыли движение по дороге Хабаровск – Биробиджан.

В региональном МЧС не исключают, что это не все ограничения, так как погода оставляет желать лучшего.

Напомним, что также в Татарском проливе закрыли паромную переправу по маршруту «Холмск – Ванино».

Непогода господствует не только в Хабаровском крае но и на территории соседней Еврейской автономной области. В двух поселках жители остаются без света с 9 ноября. Поэтому спасатели там организовали пункты с полевой кухней. Люди имеют возможность согреться там и получить горячее питание.

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