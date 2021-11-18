На мужчину завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением». Фото: страница в соцсети

Прокуратура начала проверку по факту избиения 13-летнего школьника, случившегося в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, подростка из школы-интерната жестоко избил отец ученика той же школы. Он бил подростка в пах и сломал ему палец. После полученных травм парня госпитализировали.

По информации источника «КП»-Хабаровск, во время допроса обвиняемый объяснял свое поведение тем, что избитый подросток неоднократно совершал в отношении его сына действия сексуального характера. Именно поэтому мальчик в основном и получил травмы половых органов. В день нападения на подростка мужчина похоронил жену, из-за чего находился в состоянии стресса.

Как стало известно «Комсомолке», два года назад у 59-летнего мужчины погиб сын.

- В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Сейчас расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. В ведомстве рассказали, что мужчине предъявили обвинения по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением». Сейчас обвиняемый находится под стражей.