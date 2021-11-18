«Это все ложь»: родственник жестоко избитого подростка из Комсомольска опроверг информацию о сексуальном насилии

Комсомольчанин, избивший подростка, потерял жену и сына. Фото: соцсети.

Расследование жестокого избиения 13-летнего подростка из Комсомольска-на-Амуре продолжается. Редакции «КП» стали известные новые подробности громкой истории, произошедшей в Городе юности в прошедшие выходные. Напомним, недавно стало известно о том, что 13-летнего подростка из школы-интерната жестоко избил отец ученика той же школы. Он бил подростка в пах и сломал ему палец.

«ВСЕ ВООБЩЕ НЕ ТАК БЫЛО»

Основная причина, подтолкнувшая комсомольчанина к преступлению, по информации источника «КП» в правоохранительных органах, - регулярное сексуальное насилие над его сыном. Виктор (имена героев публикации изменены - прим.ред.) был уверен, что над его сыном Николаем издевается 13-летний Игорь.

- Все это вранье, наговаривают специально. Понятия не имею, откуда у него столько ненависти. То, что пишут в соцсетях - это ложь! Все вообще не так было, - рассказал «КП» - Хабаровск» один из родственников пострадавшего школьника.

По информации источника «КП» во время допроса Виктор свое поведение объяснял тем, что избитый подросток неоднократно совершал в отношении его сына действия сексуального характера. Именно поэтому мальчик в основном и получил травмы половых органов. Терпеть такое родитель больше не мог. В день нападения он похоронил жену и говорил на допросах, что у него был стресс.

БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ

Как стало известно «КП» - Хабаровск», за два года до похищения подростка у Виктора и его супруги пропал, а затем погиб 23-летний сын. Парня пытались найти участники поисково-спасательного отряда «ЛигаСпас».

- Помню эту ситуацию. Молодой парень пропал в Комсомольске в районе базы Большевик. Нашелся, к сожалению, не живым. Нашли его друзья, спустя несколько дней - около пяти-семи дней шли поиски. Тогда с нами на поиски выходила мама пропавшего парня. Что стало причиной смерти, я не могу сказать. Дело взяли под контроль правоохранительные органы, - рассказала «КП» - Хабаровск» одна из участниц поисковой операции.

В августе 2019 года Виктор похоронил сына, а 13 октября 2021 года - жену.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Напомним, что события 13 ноября разворачивались так: после похорон супруги Виктор на улице Розы Люксембург в Комсомольске-на-Амуре подозвал Игоря и под надуманным предлогом усадил к себе в машину.

- Мужчина отвез подростка на пустынный участок на улице Сусанина, где нанес ему множественные ушибы головы и промежности. Также он сломал несовершеннолетнему палец, - уточнил источник «КП».

После произошедшего пострадавшего подростка пришлось госпитализировать в больницу. Поначалу школьник лежал в травматологическом отделении, а затем его перевели в детскую больницу.

Как сообщил наш собеседник, ранее Виктор занимался развитием собственного бизнеса. В прошлом он уже был судим по трем статьям.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении комсомольчанина, который избил несовершеннолетнего. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего, сопряженное с его похищением». По информации следствия, житель города Комсомольска-на-Амуре, испытывая неприязнь к ранее знакомому подростку, причинил ему телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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