Оперативный штаб по контролю последствий циклона начал работу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за последствий циклона начал работу оперативный штаб
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровском крае по поручению главы региона Михаила Дегтярева начал работу оперативный штаб. Задача штаба - контролировать последствия циклона.
- Силы спасателей находятся в полной готовности. Дежурят 323 человека, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев.
Перед оперативными службами и ведомствами стоит задача организовать на дорогах работу пунктов обогрева для водителей.
Напомним, на нескольких автодорогах региона ограничено движение.