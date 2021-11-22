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Происшествия22 ноября 2021 9:40

Оперативный штаб по контролю последствий циклона начал работу в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев поручил ведомствам следить за ситуацией в регионе
Анастасия НУРАДИЛОВА
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В Хабаровском крае из-за последствий циклона начал работу оперативный штаб

В Хабаровском крае из-за последствий циклона начал работу оперативный штаб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае по поручению главы региона Михаила Дегтярева начал работу оперативный штаб. Задача штаба - контролировать последствия циклона.

- Силы спасателей находятся в полной готовности. Дежурят 323 человека, - написал в своем телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Перед оперативными службами и ведомствами стоит задача организовать на дорогах работу пунктов обогрева для водителей.

Напомним, на нескольких автодорогах региона ограничено движение.