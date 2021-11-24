Мощный циклон, принесший месячную норму осадков, отступил на север Хабаровского края

Непогода ушла в северные районы края. Автор фото: Лада Дударова

Почти месячную норму осадков принес Хабаровскому краю мощный циклон. В населенных пунктах все еще в буквальном смысле разгребают последствия стихии. Кое-где фактически отрывало крышу - ветер достигал порывов свыше 25 метров в секунду.

В настоящее время, по информации хабаровского гидрометцентра, циклон сместился на север края. Так, например, в Аяне сегодня сильный снег, а порывы ветра достигают 30 метров в секунду, в Чумикане же при метели порывы ветра до 35 метров.

В южных районах края действие циклона ослабевает, уже 25 ноября здесь начнут главенствовать более холодные воздушные массы. Но, как сообщает Хабаровский гидрометцентр, к началу декабря край может ожидать еще один циклон. По прогнозам, уже 1 декабря в Хабаровске ожидаются осадки и усиление ветра.

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