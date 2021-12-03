В хабаровском Дендрарии появится озеро с лотосами

Озеро должно появиться в начале следующего лета Фото: Сергей ТРАВИН

Городской парк «Дендрарий» в Хабаровске ждут приятные преобразования в плане благоустройства. Зеленую зону в центре краевой столицы уже начали приводить в порядок: ранее там установили новые лавочки, покрасили бордюры, приведены в порядок таблички для растений и отремонтировано ограждение.

В мае 2021 года Дендрарий был передан в управление подведомственного учреждения минкультуры, Михаил Дегтярев поручил провести ряд мероприятий по улучшению и развитию Дендрария. Одно из запланированных преобразований - озеро с лотосами и водоплавающими птицами.

Руководство парка разработало мастер-план, в котором указано все, что должно там появиться. Министр культуры края Юрий Ермошкин предложил включить в него создание озера с лотосами.

- На данный момент дирекция парка занимается подготовкой необходимых документов и как получит согласование от министерства природы на разбивку водоема, то сможет приступить к благоустройству. Точные сроки и смета станут понятны тоже только после согласования. Надеемся, что они зацветут в центре Хабаровска вначале следующего летом, - рассказали «КП-Хабаровск в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Также в планах создать парковки со всех сторон Дендрария. Вход в парк останется бесплатным.

Напомним, ранее в хабаровском парке «Дендрарий» Дальневосточного научно-исследовательского института лесного хозяйства появился новый вход и благоустроенная дорожка к нему. Если точнее, жители сами сделали дыру в заборе, а сотрудники парка доведи дело до ума.

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