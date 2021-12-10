Пожарные на Колыме целый день тушили гаражный бокс

Пожар тушила команда из 15 человек
Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Магаданские пожарные потушили частный гаражный бок, расположенный на 10-м километре основной трассы в микрорайоне Дукча. Справиться с огненной стихией сотрудникам МЧС удалось только поздно вечером 9 декабря.
Напомним, 15 пожарных из двух спасательных частей прибыли к месту ЧП в 6:30 утра 9 декабря на трех спецмашинах.
- Из-за пожара обрушилась кровля, огонь повредил опору здания, вещи и мебель. Пламя повредило 900 квадратных метров площади постройки. Из горящего гаражного бокса спасено два снегохода и один мотоцикл. Ищутся владельцы техники. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Магаданской области.
Также сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, виновных и ущерб, нанесенный огнем.
Тем временем в Хабаровске многодетная семья из семерых детей осталась без крова после ночного пожара. Огонь уничтожил все, что находилось внутри: вещи, деньги, сгорели даже все документы. Жильцы успели выбраться из горящего дома в том, в чем были.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети: