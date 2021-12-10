Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 декабря 2021 9:30

Пожарные на Колыме целый день тушили гаражный бокс

Огнем было охвачено 900 квадратных метров
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар тушила команда из 15 человек

Пожар тушила команда из 15 человек

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданские пожарные потушили частный гаражный бок, расположенный на 10-м километре основной трассы в микрорайоне Дукча. Справиться с огненной стихией сотрудникам МЧС удалось только поздно вечером 9 декабря.

Напомним, 15 пожарных из двух спасательных частей прибыли к месту ЧП в 6:30 утра 9 декабря на трех спецмашинах.

- Из-за пожара обрушилась кровля, огонь повредил опору здания, вещи и мебель. Пламя повредило 900 квадратных метров площади постройки. Из горящего гаражного бокса спасено два снегохода и один мотоцикл. Ищутся владельцы техники. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Магаданской области.

Также сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, виновных и ущерб, нанесенный огнем.

Тем временем в Хабаровске многодетная семья из семерых детей осталась без крова после ночного пожара. Огонь уничтожил все, что находилось внутри: вещи, деньги, сгорели даже все документы. Жильцы успели выбраться из горящего дома в том, в чем были.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.