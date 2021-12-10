Пожарные на Колыме целый день тушили гаражный бокс

Пожар тушила команда из 15 человек Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданские пожарные потушили частный гаражный бок, расположенный на 10-м километре основной трассы в микрорайоне Дукча. Справиться с огненной стихией сотрудникам МЧС удалось только поздно вечером 9 декабря.

Напомним, 15 пожарных из двух спасательных частей прибыли к месту ЧП в 6:30 утра 9 декабря на трех спецмашинах.

- Из-за пожара обрушилась кровля, огонь повредил опору здания, вещи и мебель. Пламя повредило 900 квадратных метров площади постройки. Из горящего гаражного бокса спасено два снегохода и один мотоцикл. Ищутся владельцы техники. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Магаданской области.

Также сотрудники МЧС устанавливают причину пожара, виновных и ущерб, нанесенный огнем.

Тем временем в Хабаровске многодетная семья из семерых детей осталась без крова после ночного пожара. Огонь уничтожил все, что находилось внутри: вещи, деньги, сгорели даже все документы. Жильцы успели выбраться из горящего дома в том, в чем были.

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