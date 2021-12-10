Семеро детей остались на улице после страшного пожара в Хабаровске

Вадим, отец семейства. Фото предоставлено героем публикации

В Хабаровске поздно вечером, 5 декабря сгорел частный дом по адресу Правобережная, 1. Здание принадлежало многодетному отцу Вадиму, у которого осталось семеро детей – шесть девочек и один мальчик. К счастью никто их них не пострадал.

Во время пожара в доме находился сам Вадим и две его дочери 13 и 14 лет. Остальные дети вместе с матерью, предположительно находились в квартире тещи погорельца.

Огонь уничтожил все, что находилось внутри: вещи, деньги, сгорели даже все документы. Жильцы успели выбраться из горящего дома в том, в чем были.

Руины сгоревшего дома. Фото предоставлено героем публикации

- В 21:08 к месту ЧП выехали две пожарных машины с восемью сотрудниками МЧС. Пожар локализовали в 22:42 полностью локализовали ближе к двум часам ночи. Постройка деревянная, поэтому огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям, был обшит пенопластом. Также это был самострой. По данному факту проводится проверка, рассматриваются различные версии возникновения пожара – в том числе аварийный режим работы электросети внутри дома, - рассказала «КП-Хабаровск» Екатерина Потворова, глава пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Первое время им пришлось жить в сторожке у охранника на лодочной станции. Семье погорельцев вызвалась помочь их подруга, которая начала кинула клич у себя в Instagram с просьбой всем неравнодушным помочь людям, оказавшимся без крыши над головой одеждой, постельным бельем, средствами личной гигиены, деньгами, продуктами и стройматериалами, чтобы начать воздвигать новый дом.

И добрые хабаровчане нашлись и откликнулись, необходимые вещи собрали в короткие сроки.

Руины сгоревшего дома. Фото предоставлено героем публикации

- Мне писало просто сотни людей, вещей собрали уже достаточно. Привезли много посуды, одежды, подушек, одеяла, стройматериалов. Я друг семьи и помогаю информационно, так как у них нет Instagram, зато есть у меня. А вы знаете, что Instagram – это сила! Мы все собрали, финансово нам тоже помогли. Думаю, на первое время хватит. Это страшно, когда вдруг остаешься без крыши над головой. Я рада, что хабаровчане оказались такими отзывчивыми, - поделилась с «Комсомолкой» Оксана, друг семьи погорельцев.

Напомним, В Магадане ранним утром 9 декабря загорелся гаражный бокс на десятом километре от основной трассы. К месту пожара выехали подразделения из двух спасательных частей МЧС. Пламя распространилось и повредило всю площадь постройки.

Руины сгоревшего дома. Фото предоставлено героем публикации

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Давай! Ну же!»: в Хабаровске из пожара спасли мужчину, а соседский пес до смерти наглотался дыма

Пожарные несколько минут безуспешно пытались реанимировать собаку (подробнее)

Два человека пострадали в ночных пожарах в Хабаровском крае

Причины возгораний уточняются сотрудниками МЧС (подробнее)

Ребенка в тяжелом состоянии спасли из пожара в Амурске

Мама малыша вышла из дома и оставила его одного (подробнее)