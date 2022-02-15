Стала известная причина пожара в Комсомольске-на-Амуре, в котором погиб мужчина Фото: Абрамов Андрей

11 февраля в Комсомольске-на-Амуре при пожаре в четырехэтажном доме погиб мужчина. Прибывшие на место пожарные обнаружили пострадавшего лежащим на тлеющем матрасе. Именно из этой комнаты огонь распространился на всю квартиру.

- По предварительным данным, причиной произошедшего стала неосторожность при курении. Мужчина курил в кровати, а возгорание началось из-за непотушенной сигареты, - рассказали в Госпожнадзоре.

Пожар тогда удалось потушить, но мужчина 1957 года рождения уже не подавал признаков жизни. Это не единственное происшествие, случившееся в тот день. Тогда произошел еще один пожар, в котором мужчина получил ожоги лица и рук.

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