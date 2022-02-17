К работе в больницах Хабаровского края привлекли более 700 молодых медиков Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает буйствовать коронавирус. За последние дни нагрузка на стационары увеличилась до 76,9 процента. Также значительно увеличилось количество вызовов скорой помощи и врачей поликлиник. На помощь медикам, столкнувшимся с ударной нагрузкой, привлекли студентов медицинских вузов и колледжей, а также ординаторов. Всего к работе подключили более 700 молодых специалистов.

- Студенты вносят данные в единый регистр заболевших коронавирусной инфекцией, принимают вызовы в колл-центре. Ординаторы выходят на участки или принимают пациентов в поликлинике. Нам также требуется помощь волонтеров, не имеющих медицинских знаний. Все желающие могут обращаться в поликлиники напрямую, - рассказал Виталий Петрищев, начальник управления кадровой политики и правового обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края.

Как правило, студенты учатся до обеда, а потом приходят на работу в больницы и поликлиники. Волонтеры же помогают доставлять лекарства по домам жителям с ковидом, мерить температуру пациентам, а также записывать к врачам.

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