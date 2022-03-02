Депутаты закдумы Хабаровского края объяснили, какие действия относятся к пропаганде педофилии Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Депутаты законодательной думы Хабаровского края приняли решение разработать региональный закон о запрете публичной пропаганды педофилии. Такая мера призвана бороться с возросшим числом случаем преступлений против половой неприкосновенности, особенно в отношении несовершеннолетних. В регионе уже успела сформироваться своя печальная статистика. По данным УФСИН, за последние пять лет по насильственным статьям с несовершеннолетними в регионе осуждено около 300 человек. Из них 130 - за изнасилование, 120 - за насильственные действия сексуального характера и еще около 40 - за половое сношение или иные действия сексуального характера.

Еще 26 января прошлого года Совет Федерации одобрил закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Он стал ответом на чудовищное преступление, произошедшее в Костроме. Двое мужчин похитили, надругались и убили пятилетнюю девочку.

Помимо этого, было принято решение разработать новые законопроекты на муниципальных уровнях. Они направлены на предотвращение подобных преступлений. Депутаты Хабаровского края разрабатывают дополнения к региональному Кодексу об административных правонарушениях. Изменения коснутся статьи 36.1. За пропаганду педофилию физических лиц будут ожидать штрафы до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч рублей, для юридических – до 700 тысяч рублей.

- Есть четкое разграничение, что относится к уголовной ответственности. Однако есть необходимость отслеживать пограничные состояния и через наказание проводить профилактику, чтобы другим было неповадно. Поправки направлены на сдерживание отдельных лиц, которые проявляют склонность к аномальному сексуальному поведению, но преступлений как таковых не совершают, - рассказала «КП»-Хабаровск» Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов.

Что скрывается за понятием пропаганда педофилии? Под это определение будут относиться явления, которые нельзя назвать явной педофилией, но они уже граничат с такого рода преступлением, например, размещение картинок, постов, записей, которые имеют подтекст нездоровых отношений между взрослыми и детьми. Такие материалы формируют искаженные представления об интимных отношениях и противоречат социальным нормам. Кроме того, будут рассматривать случаи отклонений в поведении у людей, на которых пожалуются их знакомые.

Конкретики, как именно будут устанавливать, что относится под пропаганду педофилии еще нет, закон только находится в процессе разработки. Неужели «Лолиту» Набокова вычеркнут из университетских программ филфака и уберут с прилавков книжных магазинов? Будут ли под запретом литературные произведения и картины прошлых лет, еще неясно. Этот вопрос на данный момент не обсуждался. Все еще неизвестно, кого штрафовать в таком случае: авторов программы или издателей, и как отделить пропаганду от искусства.

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