Два кандидата-самовыдвиженца примут участие в выборах главы Советской Гавани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советской Гавани пройдут досрочные выборы мэра города. Их назначили в связи с прекращением полномочий экс-главы Павла Боровского, которого подозревают в растрате после скандала с женитьбой на подчиненной.

Сейчас на роль нового мэра претендуют сразу два кандидата-самовыдвиженца. Ими стали Кирилл Махлай, исполнительный директор ООО «ЦКР» и Андрей Чудный, генеральный директор ООО «Хорус Консалтинг» и депутат Совета депутатов Совгавани.

- В поддержку своего выдвижения кандидатам необходимо собрать подписи избирателей, - рассказали в избирательной комиссии Хабаровского края.

Период для выдвижения кандидатов проходит в Советской Гавани с 25 ноября по 15 декабря. Сами выборы пройдут 15 января 2023 года.

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