Движение поездов после схода 22 вагонов на Забайкальской ЖД восстановлено 19 января

Движение поездов после схода 22 вагонов восстановлено Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

19 января возобновилось движение поездов на перегоне Джиктанда - Талдан, который расположен на Забайкальской железной дороге. Рабочие за один день смогли восстановить критическую инфраструктуру.

- Сейчас движение поездов по перегону осуществляется в штатном режиме. Задержанные пассажирские поезда следуют по маршрутам и вводятся в график движения, - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

Напомним, 18 января около 7:40 на перегоне Джиктанда - Талдан с рельсов сошел грузовой поезд. 22 вагона с углем, часть которых опрокинулась на бок, вылетели с путей, сбив опоры линий электропередач.

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