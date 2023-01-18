22 вагона сошли с путей на перегоне Джиктанда – Талдан Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

В распоряжении «КП» - Хабаровск» появились эксклюзивные кадры с места схода грузового поезда с рельсов в Амурской области. Состав с 22 вагонами опрокинулся на бок и снес несколько опор линий электропередачи. По словам рабочих, чтобы убрать преграду с путей, потребуется не меньше недели.

ВЫЛЕТЕЛ С ПУТЕЙ

ЧП произошло около 7:40 на Забайкальской железной дороге. Грузовой поезд сошел с рельсов в районе перегона Джиктанда - Талдан. 22 вагона, загруженных углем, слетели с путей. Часть из них опрокинулась, и все вокруг оказалось завалено твердым топливом. По словам сотрудников Забайкальской РЖД, угрозы экологической безопасности нет.

К месту аварии поезда со станций Сковородино и Магдагачи были отправлены восстановительные поезда. Сотрудники прибыли на место и приступили к ликвидации последствий ЧП. В распоряжении «КП» - Хабаровск» оказались эксклюзивные кадры сошедшего с рельсов поезда.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

В результате аварии ж\д пути в обе стороны оказались заблокированными. Другие составы не смогут проехать по своему маршруту в ближайшее время. Пока известно о задержке поездов из Нерюнгри в Хабаровск и обратно, а также из Владивостока в Москву. Пассажиры получат бесплатное питание на время ожидания.

По словам сотрудников, которые прибыли для ликвидации последствий аварии, справиться с «затором» и полностью восстановить работу железной дороги быстро не получится. На это уйдет минимум неделя.

ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Следователи и криминалисты Восточного межрегионального СУТ СК России прибыли на перегон Джиктанда - Талдан, чтобы установить причины и обстоятельства происшествия. В аварии никто не пострадал, но железной дороге был причинен крупный ущерб. Следователи завели уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сказали в Восточном МСУТ СК РФ.

Возможной причиной схода грузового поезда с рельсов могла быть низкая температура в Сковородинском районе Амурской области. По прогнозам синоптиков, в момент аварии столбик термометра показывал около -45 градусов. Но пока официальные источники не подтверждали и не опровергали эту версию.

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