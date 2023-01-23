Пожарные потушили автосервис «Автотрейд» 23 января в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарным удалось потушить здание автосервиса «Автотрейд», которое расположено на улице Металлистов, 5 А. Вызов в спасательную службу поступил 22 января в 19:18, а работы на месте ЧП закончились только в понедельник в 13:28. На ликвидацию открытого горения и проливку конструкций ушло 18 часов. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

- В пожаре никто не пострадал. Спасателям удалось эвакуировать пять машин, которые стояли в ремонтных боксах, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Днем 23 января к зданию сгоревшего автосервиса приехали сотрудники дорожной службы, чтобы по поручению мэра ликвидировать последствия пожара. Дорога вокруг заледенела, поэтому часть Джамбула и Металлистов пришлось перекрыть, чтобы устранить наледь.

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