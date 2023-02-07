Шесть конфликтных амурских тигров отловят в Хабаровском крае

Конфликтных тигров изымут в пяти районах. Тематическое фото Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Охотоведы Хабаровского края получили разрешение Росприроднадзора на отлов шести особей конфликтных тигров. Напомним, что краснокнижные хищники этой зимой начали массово заходить в населенные пункты, убивать собак и лошадей. Некоторые из полосатых больны, некоторым - нечего есть.

Конфликтных тигров изымут в Бикинском, Вяземском Хабаровском, Нанайском и имени Лазо районах. Способ поимки зверя прост: сперва хищник будет обездвижен, затем - доставлен на осмотр ветеринару. Алгоритм отработан на «вяземском» тигре-потрошителе собак.

Дальнейшее решение специалисты примут исходя из состояния зверя. Выходов несколько: либо тигра выпустят в тайгу подальше от людских поселений, либо отправят в центр реабилитации диких животных.

- В настоящее время группа по разрешению конфликтных ситуаций работает в населенных пунктах Иннокентьевка, Джонка и Найхин Нанайского района. Идут мероприятия по отлову тигров, - сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

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