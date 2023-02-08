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НовостиОбщество8 февраля 2023 7:21

Прокуратура проверит школу в Хабаровском крае, где учительница назвала детей дебилами и жертвами абортов

Высказывания педагога попали на видео и были опубликованы в интернете
Александра ШОПЕНКО
Прокуратура установит обстоятельства инцидента

Прокуратура установит обстоятельства инцидента

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В скандале в школе Переяславки будет разбираться прокуратура. Напомним, что во время урока у девятого класса учительница позволила себе нелицеприятно высказаться о ребятах. Педагог назвала школьников дебилами и жертвами абортов.

По предварительным данным, поводом к этому послужило поведение учеников. Школьники во время перемены бегали по кабинетам и громко кричали. Когда урок начался, учительница математики вошла в класс и обругала ребят.

По данному факту администрация района имени Лазо организовала служебное расследование. Свою проверку проводит прокуратура, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц управления образования администрации района и средней общеобразовательной школы №1 рабочего поселка Переяславка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

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