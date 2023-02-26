Мэр Хабаровска встретил Масленицу с жителями города Фото: Елена ТЕРЯЕВА

25 февраля в Хабаровске праздновали Широкую Масленицу 2023. Поздравить хабаровчан с праздником приехал глава города Сергей Кравчук. Сначала мэр выступил на площадке в поселке Горького.

- Масленица – это истинно славянский праздник! Это один из любимых праздников хабаровчан! В нашем городе его отмечают семьями, собираются на гуляния с друзьями, близкими и соседями. Тем самым показывая наше единство. Сегодня мы провожаем зиму и ждем тепла, - сказал Сергей Кравчук.

Масленицу отмечали в каждом районе города. Везде проходили ярмарки-выставки, пышные гуляния и выступления артистов. У кинотеатра «Хабаровск» были организованы веселые игры: перетягивание каната, конкурсы, песни и пляски. Здесь мэр вместе с Андреем Белоглазовым, председателем гордумы и Сергеем Ивашкиным, главой Краснофлотского района, вручали благодарственные письма людям, украшавшим город к Новому году.

- Как бы зима не сопротивлялась, но весна уже на пороге. Желаю всем крепкого здоровья и весеннего настроения! С праздником, друзья! – сказал Андрей Белоглазов.

26 февраля – последний день Масленицы и Прощеное Воскресенье. В этот день люди готовятся к Великому Посту и заканчивают проводы зимы.

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