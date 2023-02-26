В Биробиджане отмечают последний день Масленицы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Биробиджане проходят проводы зимы. Последний день Масленицы жители города встретят в городском парке культуры и отдыха 26 февраля. Здесь пройдет фольклорный праздник «Веселись, Масленица». Он состоится с 12:00 и продлится до 16:00.

- Для жителей и гостей нашего города подготовили интересную развлекательную программу с молодецкими забавами, масленичными песнями, конкурсами и розыгрышем призов, а также выступление творческих коллективов нашего города, - рассказала Наталья Еременко, и.о. заместителя главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.

Всех желающих приглашают присоединиться к празднику. Он завершится сжиганием чучела Масленицы. 26 февраля – последний день Масленичной недели. Традиционно в это время принято доедать блины и другие вкусности, наготовленные за неделю перед началом Великого Поста. Этот день также выпадает на Прощеное Воскресенье, возможность простить старые обиды и самому принести извинения, оставить все склоки и ссоры в прошлом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.