Сельхозкооперативы Хабаровского края получают поддержку в рамках нацпроекта Фото: Елена КРИВЯКИНА

Сельхозкооперативы получают поддержку правительства в Хабаровском крае. Продолжается выполнение национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2023 году увеличена сумма возмещения затрат. Теперь предприниматели могут вернуть до 20 миллионов рублей, ранее она составляла 10 миллионов рублей. Это субсидии на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и владельцев личных подсобных хозяйств, не входящих кооператив.

Помимо этого, в регионе реализуют региональный проект в рамках нацпроекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Благодаря этому кооперативы могут воспользоваться субсидиями до 50 процентов на покупку техники и оборудования, а также рогатого скота. Сюда же входит закупка продукции у членов кооператива и уплата лизинговых платежей.

- Развитие кооперации позволяет сельхозпроизводителям эффективно функционировать, расширять производство, не только увеличивать собственный доход, но и обеспечивать продовольственную безопасность региона, - сказал Павел Сторожук, глава минсельхоза Хабаровского края.

В 2023 году на эти цели предусмотрено 17 миллионов рублей, большая часть этих денег выделена из федерального бюджета. Поддержку получат не менее пяти кооперативов. Всего таких в регионе 15.

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