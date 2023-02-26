Найти живодеров за сожжение собаки в просят хабаровчане

Правоохранители ищут живодера за сожжение собаки в Хабаровске Фото: скриншот из видео
Жители Хабаровска продолжают предавать огласке случай жестокого убийства собаки. Пса по кличке Рыжий заживо сожгли в будке, подперев дверь, чтобы он не смог выбраться. Это произошло поздно вечером 17 февраля во дворе дома на Артемовской, 77. С тех пор виновный так и не был найден.
Как отмечают жители района, Рыжего здесь любили. Он не проявлял агрессии, дружил с детьми. Местные даже построили ему будку и регулярно кормили, пока неизвестный не решил с ним расправиться.
- Окна у меня выходят прямо на эту будку. Я хочу, чтобы этого изверга нашли и наказали по всем правилам. Этот пес был такой добродушный, такой хороший. Сейчас без него невозможно. Смотришь сюда, а тут все опустело. Это такая травма, - поделилась с «КП» - Хабаровск» местная жительница.
Сейчас на место убийства приносят игрушки и цветы. Как рассказывают очевидцы, дети до сих пор не оправились от потери своего лохматого друга. Живодера, убившего пса, ищут правоохранители.
- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Виновникам может грозить до трех лет лишения свободы в колонии, либо до пяти лет в тюрьме.
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