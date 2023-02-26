Киберпреступники пытались похитить деньги у жительницы Магадана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

54-летнюю жительницу Магадана пытались обокрасть мошенники. На телефон женщины многократно поступали звонки, представлявшиеся работниками Госуслуг». Неизвестные пытались убедить жительницу, что ее личный кабинет взломали. Лжесотрудники говорили, что ей необходимо следовать их инструкциям, а именно перевести деньги на неизвестный счет.

- Колымчанка знала о кибермошенниках из новостей, которые регулярно публикуются в СМИ. Благодаря информированности ей удалось сохранить свои денежные средства, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Женщина не стала переводить никуда деньги, а обратилась напрямую в полицию. Сотрудники завели дело за покушение на мошенничество. Звонившим грозит до шести лет лишения свободы.

Подобным образом мошенники пытаются заполучить код доступа от личного кабинета сервиса. Ранее жертвами звонивших уже стали трое жителей Биробиджана. В полиции призывают жителей никогда не сообщать по телефону коды, присланные в СМС, а также проявлять бдительность при общении с анонимами.

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