Три подрядчика отремонтируют 40 дорог в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

34 километра дорожной сети приведут в порядок в Городе юности в 2023 году. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчиками на этот раз станут комсомольские компании ООО «Асфальт-ДВ», ООО «Автотранспортное предприятие» и ООО «Магистраль».

Первая возьмется за ремонт улиц Станционная, Пограничная, Сортировочная, Моховая, 5-я Речная, Металлургов, Лесозаводская, Молодежная, Пионерская, Хабаровская, Южная, Степная, Пугачева, Рабочая, Баррикадная, Механическая, проспекта Ленина и переулка Дворцового. Также подрядчик уложит новый асфальт на дороге от Северного шоссе до моста через реку Силинка.

Под ответственностью ООО «Автотранспортное предприятие» будут проспекты Мира и Московский, переулок Проезжий, улицы Аллея Труда, Крылова, Розы Люксембург и Амурская.

ООО «Магистраль» отремонтирует улицы Павловского, Вокзальная, Комсомольская, Орловская, Чапаева, Радищева, Магистральное шоссе, переулки Щеглова, Конный и Тракторный.

За ремонт Хумминского шоссе возьмутся сразу два подрядчика - «Магистраль» и «Асфальт-ДВ». Они будут выполнять работы в два этапа. Все три компании приступят к обустройству дорожной сети с середины апреля, когда на улице установится устойчивая температура выше ноля.

Напомним, в этом году 35 аварийных мостов отремонтируют в Хабаровском крае по нацпроекту. На эти цели выделен почти один миллиард рублей.

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