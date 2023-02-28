Олег Сутурин в прямом эфире ответил на вопросы жителей Хабаровского края

Олег Сутурин рассказал о судьбе ЖК «Ленинградский» в Хабаровске Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

27 февраля на официальных страницах правительства Хабаровского края в соцсетях состоялся прямой эфир с министром строительства региона Олегом Сутуриным. Одной из основных тем стало завершение строительства ЖК «Ленинградский». Хабаровчане просят принять меры для того, чтобы собственники квартир могли въехать в новое жилье.

- Действительно, вопрос очень важный. Он стоит на контроле и у губернатора Хабаровского края, и у минстроя. Этот объект является одним из самых крупных по количеству пострадавших граждан. В июле прошлого года мы направили ходатайство в Федеральный фонд для принятия решения по софинансированию и достройке дома. В январе также направлено обращение для принятия решения по выделению средств, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

По словам спикера, Федеральный фонд может принять одно из двух вариантов решения проблемы. Первый – посодействовать окончанию строительства. Второй – выплатить пострадавшим дольщикам компенсации, равные сумме вложенных средств. Но многих такой вариант не устраивает. Хабаровчане брали льготные ипотеки, вкладывали средства, полученные по сертификатам. За время, пока дом простаивает, цена жилья сильно выросла. Денежная компенсация не покроет расходы, на покупку новой квартиры в текущих условиях. Минстрой края будет настаивать на софинансировании для окончания работ на объекте.

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