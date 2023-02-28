Торги в рамках реновации территорий пройдут в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается программа реновации территорий. В прошлом году было проведено четыре аукциона, которые определили подрядчиков для застройки городских земель. Сейчас департамент архитектуры, строительства и землепользования готовит торги еще по двум территориям:

- в границах улиц Шуранова - Уссурийской - переулка Дзержинского (подрядчик должен будет расселить аварийный дом №5 на Уссурийской);

- незастроенная территория в границах Трехгорной, площадью 1,2 гектара (победитель торгов должен будет передать в городскую собственность пять квартир с социальным ремонтом).

Во всем регионе программа реноваций действует только в Хабаровске. Глава города Сергей Кравчук не раз отмечал, насколько важен этот проект для краевой столицы.

- При реализации программы нам очень помогает государство. Это совершенно новый тип жилья, способ освоения земель, другая культура строительства и обустройства инфраструктуры. Это не просто дома, но и соцобъекты, дворы и дороги, - сказал Сергей Кравчук.

Сейчас департамент архитектуры готовит для застройщиков возможность предварительно ознакомиться с участком на едином портале, изучить и оценить перспективы вложения капитала.

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