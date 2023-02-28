Торги в рамках реновации территорий пройдут в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске продолжается программа реновации территорий. В прошлом году было проведено четыре аукциона, которые определили подрядчиков для застройки городских земель. Сейчас департамент архитектуры, строительства и землепользования готовит торги еще по двум территориям:
- в границах улиц Шуранова - Уссурийской - переулка Дзержинского (подрядчик должен будет расселить аварийный дом №5 на Уссурийской);
- незастроенная территория в границах Трехгорной, площадью 1,2 гектара (победитель торгов должен будет передать в городскую собственность пять квартир с социальным ремонтом).
Во всем регионе программа реноваций действует только в Хабаровске. Глава города Сергей Кравчук не раз отмечал, насколько важен этот проект для краевой столицы.
- При реализации программы нам очень помогает государство. Это совершенно новый тип жилья, способ освоения земель, другая культура строительства и обустройства инфраструктуры. Это не просто дома, но и соцобъекты, дворы и дороги, - сказал Сергей Кравчук.
Сейчас департамент архитектуры готовит для застройщиков возможность предварительно ознакомиться с участком на едином портале, изучить и оценить перспективы вложения капитала.
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