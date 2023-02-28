Детский медицинский комплекс в Комсомольске-на-Амуре достроят в 2024 году Фото: Администрация Хабаровска

Министр строительство Хабаровского края Олег Сутурин провел прямой эфир, во время которого ответил на частые вопросы жителей. Одной из тем стало строительство детского медицинского комплекса в Комсомольске, который должны были сдать до конца 2023 года.

- Подобного учреждения, предназначенного для детей, в регионе нет. В 2022 году по обращению губернатора края Михаила Дегтярева этот вопрос был вынесен на уровень Президента. Было принято решение о привлечении единого исполнителя по достройке объекта – это военно-строительная компания, - сказал Олег Сутурин.

По словам спикера, контракт заключен на два календарных года с окончанием в 2023 году. Успеть до конца срока физически невозможно из-за большого объема работ и нехватки финансирования. Предполагается, за это время получится выполнить основные строительные работы и определить список медицинского оборудования, которое нужно закупить для комплекса. Также в планах на этот год получить допфинансирование и уже в 2024-м дооснастить объект, ввести его в эксплуатацию.

Кроме строительства детского медицинского комплекса в прямом эфире при поддержке ЦУР обсудили и проблемный долгострой – ЖК «Ленинградский». Олег Сутурин рассказал, чего ждать обманутым дольщикам.

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