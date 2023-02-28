Сергей Кравчук наградил хабаровских бизнесменов за помощь военнослужащим в зоне СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Мэр краевой столицы Сергей Кравчук принял участие в заседании совета по предпринимательству. Во время встречи глава города поблагодарил и наградил бизнесменов Хабаровска, которые помогают участникам СВО.
- Сегодня присутствует только часть предпринимателей, которые помогают нашим Вооруженным силам. Многие лично направляют необходимые вещи в воинские части по просьбам командиров. Это наш вклад в победу. Я уверен, что победа будет за нами. Поздравляю награжденных и говорю огромнейшее спасибо всему предпринимательскому сообществу Хабаровска, - сказал Сергей Кравчук.
После торжественной части встречи представители городской власти и бизнесмены обсудили вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В городе реализуют пять новых видов субсидий, создаются условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.
Напомним, что рассчитывать на помощь и поддержку также могут самозанятые жители Хабаровска.
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